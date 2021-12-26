İZMİR (İHA) - İzmir'de 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülü, kentin tek kadın taksi sürücüsüne verildi

İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü Kaykaç: "5 yıldır mesleğimi severek yapıyorum"

İZMİR - İzmir'de, iş hayatında başarılı olan 40 kadının ödüllendirildiği 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve Ödülleri programında, kentin tek kadın taksi sürücüsü Sevim Çevril Kaykaç, 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülüne layık görüldü. Programda konuşan Kaykaç, "5 yıldır severek taksi şoförlüğü yapıyorum. Bana bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.

Vizyon Medya tarafından organize edilen ve bu yıl ilki düzenlenen 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve Ödülleri Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. İzmir'de iş hayatında başarılı olan 40 kadın, düzenlenen organizasyon ile ödüllerinde. Gerçekleştirilen programa kadınların yanı sıra yakınlarında katıldı. Programın en dikkat çekici ödülü ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki taksi durağında çalışan ve 5 yıldır kentin tek kadın taksi sürücüsü olarak görev alan Sevim Çevril Kaykaç, 'yılın en başarılı taksi sürücüsü' ödülüne layık görüldü.

"Her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli"

Alkışlar eşliğinde sahneye gelen ve ödülünü alan Kaykaç, severek 5 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını belirtti. Kaykaç, "Mesleğime İzmir Şoförler Odası ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın başlatmış olduğu proje kapsamında adım attım. 5 yıldır gerçekten severek bu işi yapıyorum. Bu fırsatı bizlere verdiği için özellikle Celil Anık başkanıma teşekkür ederim. Gerçekten her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli" dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

Bir kadın taksi sürücüsü olarak genel anlamda bir zorluk çekmediğini dile getiren Kaykaç, "Gerçek anlamda zorluk çektiğim bir durum söz konuşu değil. Gerek müşterilerimle gerekse de otogar taksideki arkadaşlarım ile zorluk çekmeden ve işimi severek yapıyorum ama zorluk anlamında değerlendirmek gerekirse İzmir trafiğini söyleyebilirim. Sabah ve akşam saatlerinde bir sıkışıklık söz konusu, onun dışında benim için keyifli geçiyor" diye konuştu.

İzmir'de 'yılın en başaralı iş kadını' ödülünü İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin alırken, çeşitli sektörlerde başarı gösteren kadınlarda ödüllerini alarak kısa konuşmalar gerçekleştirdi.