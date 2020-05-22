İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu 69 keçi telef oldu
İzmir'in Karaburun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 69 keçi telef oldu.
22.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:15
İzmir'in Karaburun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 69 keçi telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde yaşayan Ali Tokaç'ın çağrısı üzerine veteriner hekim ve teknisyenler, Radar mevkisindeki işletmeye gitti.
İncelemede ağaç altında toplanan 69 keçinin yıldırım düşmesi sonucu telef olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA