İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu
İzmir'in Menderes ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu.
İzmir'in Menderes ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'nde merada otlayan ve yağmur sırasında ağaç altına giren Bekir İnce'ye ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü.
Olayda 51 koyunun telef olduğu belirtildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan