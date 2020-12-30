İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

30.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:40

- İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu Yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.

- İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

İZMİR - Yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Alaçatı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
İzmir'de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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