Son dakika haber | İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR (İHA) – İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki üretimine dair elde edilen istihbaratları değerlendiren emniyet güçleri, yapılan iki ayrı operasyonda 10 binlerce litre etil alkol ile 3 bin 500 litre sahte etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İZMİR (İHA) – İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki üretimine dair elde edilen istihbaratları değerlendiren emniyet güçleri, yapılan iki ayrı operasyonda 10 binlerce litre etil alkol ile 3 bin 500 litre sahte etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol süren şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Bu amaçlarla kullanılan üretim tesisi, depolar ve sevkiyatta kullanılan araçları tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

7 şüpheliye ait üretim tesisi olarak kullanılan işyeri, 4 depo ve 4 araçta yapılan aramalarda 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 2 bin 230 adet 1 litrelik alkol bazlı temizleyici, 4 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli damıtma makinası, 1 adet aktarım pompası, 5 adet hidrofor motoru, 2 adet soğutucu fan, 1 adet düzeneğe bağlı elektrik panosu, 6 bin 400 adet farklı ibarelerde sahte etil alkol etiketi, 3 bin 750 adet plastik bilyeli şişe kapağı, 3 bin adet plastik bidon kapağı, 405 adet Biotekno ibareli boş etil alkol şişesi, 805 adet etiketsiz 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bin 100 adet etiketsiz 5 litrelik etil alkol bidonu, 1 adet alkometre ve 100 adet ambalaj kolisi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan C.Ç., R.Y., M.D., S.B., C.C.Ç., K.E., A.Ç. gözaltına alındı.

16 bin litre taklit etiketli etil alkol

Bir diğer operasyonda ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir işyerinde taklit etiketli 5 litrelik 3 bin 320 adet bidonda toplam 16 bin 600 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler, işyeri yetkilisi olan 1 şüpheliye adli işlem uyguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı