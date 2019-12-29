İzmir'de yılbaşı gecesi 8 ek sefer

29.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:18

İZBAN, yılbaşı gecesi İzmirlilere ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla 8 ek seferi devreye alıyor.



Yılbaşı gecesi İzmirlilere ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla İZBAN, 8 ek seferi devreye sokacak. Buna göre, yılbaşı gecesi Cumaovası'ndan saat 01.00'den itibaren 04.00'e kadar her saat başı bir ek sefer Menemen yönüne hareket edecek. Menemen'den ise saat 01.01'den itibaren 04.01'e kadar her saat başı yine bir ek sefer Torbalı için kalkacak. Menemen yönüne giden trenler, 01.31, 02.31, 03.31 ve 04.31'de Alsancak İstasyonu'nda olacak. Torbalı yönüne giden trenler ise 01.46, 02.46, 03.46 ve 04.46'da Alsancak'a gidiş yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA