İzmir'de Yıl Sonu Makine İhracat Hedefi 1 Milyar Dolar

Makine sektörünün 2018 yılı ihracat performansını ve bölgenin sektöre sağladığı olanaklar ile sektörün bölge ekonomisi açısından sunduğu fırsatları değerlendiren Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "İzmir'de yıl sonu makine ihracatı hedefimiz 1 milyar dolar" dedi.