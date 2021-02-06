İzmir'de yıkılan sinagog korku yarattı
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İzmir'de yıkılan sinagog korku yarattı

06.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:52
İzmir'de yıkılan sinagog korku yarattı

İzmir'de yanındaki evin üzerine yıkılan sinagog korku yarattıİZMİR'in Konak ilçesindeki boş durumdaki sinagog, kayarak yanındaki evin üzerine yıkıldı.

İzmir'de yanındaki evin üzerine yıkılan sinagog korku yarattı

İZMİR'in Konak ilçesindeki boş durumdaki sinagog, kayarak yanındaki evin üzerine yıkıldı. Yaralanan ve o an evde yalnız olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Suphiye Demir, hastanede kaldırıldı.

İzmir'de sağanak yağmurların ardından Konak ilçesi Sakarya Mahallesi 826 Sokak'taki atıl vaziyetteki bir sinagog, bugün 15.00 sıralarında saat kayarak, yanındaki iki katlı evin üzerine yıkıldı. Üzerine yıkıldığı evin duvarlarında hasar meydana geldi. Hasar meydana gelen evde yalnız olduğu öğrenilen Suphiye Demir, bacağından yaralanarak S.B.Ü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu ve kızıyla birlikte yaşayan Demir, hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)  ekipleri bölgede inceleme başlatarak güvenlik önlemleri aldı.

Olayda yaralanan Suphiye Demir'in kızı Canan Kurtcebi, annesinin oturduğu evin iki bina arasında bulunan ağaç sayesinde daha büyük hasar almaktan kurtulduğunu belirtip, "İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından evde çatlaklar olmuştu. Bu zararı kim karşılayacak? Anneme bir şey olsa bunun hesabını kim verecekti? Annem olay anında evde tek başınaydı. Eve yeni gelmişti. Beni telefonla aradı, koşarak geldim. Geldiğimde dışarı çıkarıyorlardı. Kadın şoka girmiş. 'Ayağım' diye ağlıyordu" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Erin de riskli binalar nedeniyle büyük risk altında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Olay meydana geldiğinde biz dışarıdaydık. Bir gürültü duyduk. Komşumuz yaralandı. Bu civarda tarihi yapı çok fazla. Belediye maalesef ilgilenmiyor. Bir çivi çaktırmıyorlar. Çocuklarımız var. Her gün işe ya da bakkala gidiyoruz bu yollardan. Risk altındaki binalarla ilgili acil önlem alınmasını istiyoruz. Bu civarda riskli çok fazla hane var. Belediyeden hizmet bekliyoruz. Araştırsınlar, ne gerekiyorsa yapsınlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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