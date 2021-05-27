İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi
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İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir'de yetişen 'Kemalpaşa Kirazı' coğrafi işaretle tescillendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yetişen "Kemalpaşa Kirazı", coğrafi işaret tescili aldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yetişen "Kemalpaşa Kirazı", coğrafi işaret tescili aldı.

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneğinden yapılan açıklamaya göre, tescil için Dernek tarafından Şubat 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu. Kurumun değerlendirmesi sonucu, 24 Mart'ta "Kemalpaşa Kirazı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ahmet Özken, Kemalpaşa kirazının aromasıyla, kalitesiyle ve rengiyle ön plana çıktığına dikkati çekti. Özken, "Bu tescille çiftçilerimiz, üreticilerimiz kirazlarını yurt içi ve yurt dışında daha iyi pazarlayabilecek. Yaklaşık 650 bin ton kiraz üretiyoruz. Dünya üzerinde 2,5 milyon tonluk kirazın yüzde 25'i Türkiye'de üretilirken bunun da yüzde 12'lik kısmı Kemalpaşa'dan karşılanıyor. Ancak maalesef aynı başarıyı ihracatta sağlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescilin marka değerini yükselteceğini bildiren Özken, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili almak için çalışma yaptıklarını aktardı.

İzmir'de yetişen 'Kemalpaşa Kirazı' coğrafi işaretle tescillendi
İzmir'de yetişen 'Kemalpaşa Kirazı' coğrafi işaretle tescillendi
İzmir'de yetişen 'Kemalpaşa Kirazı' coğrafi işaretle tescillendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi - Haberler Ekonomi
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