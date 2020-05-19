İzmir'de yeşil saha ve balkonlarda kutlama coşkusu
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İzmir'de yeşil saha ve balkonlarda kutlama coşkusu

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da, milli sporcular Gürsel Aksel Stadı'nda, çok sayıda vatandaş da balkonlarında İstiklal Marşı okudu.

İzmir'de yeşil saha ve balkonlarda kutlama coşkusu
19.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:02

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da, milli sporcular Gürsel Aksel Stadı'nda, çok sayıda vatandaş da balkonlarında İstiklal Marşı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla Gürsel Aksel Stadı'nda buluşan milli sporcular, sahanın ortasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Programa katılanlar, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Etkinliğe Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek milli jimnastikçiler Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Nazlı Savranbaşı'nın yanı sıra milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Gürkan Mutlu, Hamza Şamil Yılmaz, Sude Aydın, Yunus Emre Gündoğdu ve antrenörler Yılmaz Göktekin ve Özgür Gümüşlü katıldı.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl böyle bir programla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirterek sporculara teşekkür etti.

Geçen yıl Almanya'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde ikinci olan Ahmet Önder ise böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'yi bundan sonra da en güzel şekilde temsil etmek istediğini bildirdi.

Pandemi hastanesinde de kutlama yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü Bornova Türkin Özilhan Devlet Hastanesinde görevli 50 sağlık çalışanı da saatler 19.19'u gösterdiğinde hastanenin acil servisi önünde bir araya geldi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Gül Bozdemir yaptığı açıklamada 11 Mart tarihinden bu yana hastane çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadele ettiklerini, 19 Mayıs 1919 tarihinin ülke için önemi bildikleri için görevleri başında bile olsalar mesai arkadaşlarıyla böyle bir tören yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kent genelinde saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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