İzmir'de yeşil reçeteye tabi 7 bin hap ele geçirildi
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İzmir'de yeşil reçeteye tabi 7 bin hap ele geçirildi

İzmir'de yeşil reçeteye tabi 7 bin hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini alarak harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsa ait aracı durdurarak içerisinde yaptığı aramada yeşil reçeteyle satılabilen 7 bin hap ele geçirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini alarak harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsa ait aracı durdurarak içerisinde yaptığı aramada yeşil reçeteyle satılabilen 7 bin hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, A.K.(26) isimli bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi aldı. Bunun ardından dün zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, şüphelinin Bayraklı Mahallesi'ndeki ikametini tespit ederek, evinin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra A.K., 35 KUZ 01 plakalı otomobil ile evinin önüne yaklaştığı esnada, polis ekipleri aracın önünü keserek şahsı etkisiz hale getirdi. Araç içerisinde arama yapan ekipler, yeşil reçeteye tabi 7 bin hap ele geçirdi.

Polis ekiplerince, uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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