İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi
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İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi

İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satılabilen 35 bin hap ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satılabilen 35 bin hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bornova ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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