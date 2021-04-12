Yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri 15 bin kadına dağıtılıyor
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Yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri 15 bin kadına dağıtılıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün projesiyle yaklaşık 15 bin kadına, yerli tohumlardan elde edilen domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri dağıtılmaya başlandı.

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün projesiyle yaklaşık 15 bin kadına, yerli tohumlardan elde edilen domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri dağıtılmaya başlandı.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde, Vali Yavuz Selim Köşger ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen kadınlara fidelerini teslim etti.

Vali Köşger, gazetecilere, baharın gelmesiyle fidelerin toprakla buluşma sezonunun da geldiğini, yerli ve milli tohumlarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla "Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla Toprakla Buluşturuyoruz Projesinin" uygulanmaya başlandığını belirtti.

Proje kapsamında üretici olmak isteyen 15 bin kadına 320 bin domates, biber, patlıcan ve hıyar fidesi dağıtımına başlandığını dile getiren Köşger, fidelerin sadece tarla ve bahçelerde değil balkonlarda ve taraçalarda da sağlıklı ürünlere dönüşmesini umut ettiklerini kaydetti.

Köşger, proje sayesinde çocukların tarımsal ürünler ve gıdaların yetişme aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme imkanına da kavuşacağına işaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özen de Kovid-19 salgını sürecinde tarımın, üreticinin, güvenilir gıdaya ulaşmanın öneminin tüm dünyada bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Dünya genelinde tarımı ayakta tutan, bir önceki yıla göre üretim miktarını artıran nadir ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Özen, şunları kaydetti:

"Kovid'le beraber insanlarımız evlerine kapandı. Bunu fırsata dönüştürmek adına, tarımın dışında kalmış ama tarımı merak eden, evlerinin balkonlarında domates, biber yetiştirmek isteyen kadınlarımıza yönelik domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri dağıtımı yapıyoruz."

Proje kapsamında fide taleplerinin ilçe tarım müdürlüklerine yapılabileceği ifade edildi.

Yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri 15 bin kadına dağıtılıyor
Yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri 15 bin kadına dağıtılıyor
Yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri 15 bin kadına dağıtılıyor
Yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri 15 bin kadına dağıtılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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