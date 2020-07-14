İzmir'de yerleşim yerlerine yakın noktada korkutan yangın İzmir'de yerleşim yerlerine yakın noktada korkutan yangın İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda yangın çıktı.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın noktada korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda yangın çıktı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Tarişbank Sitesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz de müdahale ediyor. Evlere yakın bir noktada meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA