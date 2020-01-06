İzmir'de, Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi'nin Çalıştayı

06.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:12

YERELDE seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, yolsuzluğun önlenmesi amacıyla 'Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi'nin 9'uncu çalıştayı, İzmir'de düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamındaki çalıştayların 9'uncusu İzmir'de gerçekleşti. Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan çalıştaylar, yerelde çalışan kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılmasını ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkı sunmayı amaçlıyor. İzmir'de bir otelde düzenlenen, 10 Ocak'ta son bulacak olan çalıştayın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, proje direktörü Mustafa Kemal Yalınkılıç, etik kurulu uzmanları ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden uzman temsilciler katıldı. Proje kapsamında yapılan anketlerde; 'Yerel yönetimlerde her şey etik kurallara uygun yapılıyor mu?' diye sorulduğunda vatandaşların yüzde 94'ü 'Yapılmıyor' dediğinin bilgisi verildi. Bu vatandaşlara 'Hiç etik kuralların ihlaline şahit oldunuz mu?' denildiğinde ise yüzde 84'ünün 'Hayır' cevabını verdiği söylendi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, vatandaşların yüzde 44'ünün ise, bu bakış açısının düzelebileceğini söylediğini bildirdi. Toplamda 13 çalıştaydan oluşan proje sonunda; ruhsatlar, ihaleler, imar, işe alımlar ve sosyal hizmet alanlarında hazırlanacak raporlar Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından kamuoyuna sunulacak.

Kaynak: DHA

'ETİK DAVRANIŞIN KÜLTÜR HALİNE GELMESİNİ İSTİYORUZ'Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Bu projenin en önemli bölümü karşılıklı görüşme şeklinde devam edecek olan, tartışmalarla güç kazanacak olan bölümdür. Bizim Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğümüz proje yönetenlerle halkın arasında ciddi bir köprü kurarak çağın yükselen değerlerini kamuyla halkla paylaşmak, bölüşmek ve uygulamak şeklinde özetlenebilir. Büyükşehirlerde takılıp kalmamak, Anadolu'ya gitmek, halkla, yerel yöneticilerle bu konuları tartışıp onların katkılarını almak ve böylece projeyi sağlıklı bir şekilde yürütmeyi kararlaştırdık. Etik davranışın bir kültür haline gelmesini istiyoruz. Bunu bir vicdani muhasebe haline dönüştürmeliyiz" dedi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise dünyada yaşanan değişim sürecinin idari yönetim usullerini de etkilediğini söyleyerek, "Artık kamu görevlilerinin sorumlulukları da sorgulanmaktadır. Kamusal hizmetler insan odaklı bir yönetim şekline dönüşmektedir. Kamu yönetici ve çalışanlarının etik değerlere bağlılığı ve davranışları da önem taşımaktadır. Özellikle kamunun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutma, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi ilkeler artık evrensel nitelik kazanmıştır. Proje çalıştayının verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu.Projenin yerel yönetimlere etik algısının yerleştirilmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde toplumun her alanında olduğu gibi kamu yönetiminde de etik sorunlar yaşanıyor. Kamu görevlileri yaptıkları eylem ve işlemlerde, aldıkları kararlarda sıklıkla etik ikilemler ve çıkar çatışmaları yaşıyor. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermek sadece kamusal hizmetleri sunmakla olmuyor. Bu hizmetlerin aynı zamanda etik ilkelere uygun, adil, eşit ve tarafsız uygulanması, hizmetlerin israfa neden olmaması gerekiyor. Hizmetlerin en düşük maliyetli ve en nitelikli sunulması vatandaşlar arasından son derece önemli. Valilikler, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerde çalışanlar başta olmak üzere, makamlardan hizmet alan vatandaşlarda etik farkındalık oluşturulması gibi çok önemli bir amaç var."