İzmir'de yerel gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakıldı
İzmir'in Urla ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre Pencere Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Göksel Kayseri, sabah saatlerinde Yelaltı Mahallesindeki ofisinin önünde mermi çekirdeği buldu.
Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında mermi çekirdeği balistik incelemeye gönderildi.