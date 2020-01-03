İzmir'de yerel gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakıldı
Haberler » Güncel » İzmir'de yerel gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakıldı - Haber

İzmir'de yerel gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakıldı

İzmir'in Urla ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

03.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:20
İzmir'de yerel gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakıldı

'in ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin önüne mermi çekirdeği bırakılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Pencere Gazetesi İmtiyaz Sahibi Göksel , sabah saatlerinde Yelaltı Mahallesindeki ofisinin önünde mermi çekirdeği buldu.

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında mermi çekirdeği balistik incelemeye gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler