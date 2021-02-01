İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

01.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:00
İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

Bugün sabah erken saatlerde gerçekleşen deprem sonrası İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

İzmir'de art arda depremler meydana geldi. Korkutan depremler sonrası ölü veya yaralı var mı? İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

İZMİR'DE YENİDEN DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı. Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen deprem 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar hissedildi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Ünal Karaman Nihat Özdemir Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:00:28. #1.14#
title