İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

İzmir'de art arda depremler meydana geldi. Korkutan depremler sonrası ölü veya yaralı var mı? İzmir'de yeniden deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu?

İZMİR'DE YENİDEN DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı. Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen deprem 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar hissedildi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.