İzmir'de, Yeni Yıla Suni Kar Altında Girdiler

İzmir'de, Yeni Yıla Suni Kar Altında Girdiler

İZMİR'de bir AVM, yılbaşı gecesi ziyaretçiler için suni kar yağdırdı.

İzmir'de, Yeni Yıla Suni Kar Altında Girdiler

İZMİR'de bir AVM, yılbaşı gecesi ziyaretçiler için suni kar yağdırdı.

İzmir'de bir AVM, yılbaşı kutlaması etkinliğinde canlı müzik eşliğinde bahçede dans eden yüzlerce kişinin üzerine suni kar yağdırdı. İzmirliler yeni yılın ilk dakikalarına suni kar altında dans ederek girdi. Kar yağışı lazer gösterisiyle daha da renklendi. Gecede sahneye çıkan Osman Özçalık, sevgilisi Münire Kaya'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

- İzmir

Kaynak: DHA
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