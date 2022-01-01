İZMİR (DHA) - İzmir'de yeni yıl coşkuyla karşılandı

İZMİRLİLER Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler ile yeni yılı coşkuyla karşıladı. Meydanı hınca hınç dolduran binlerce kişi, DJ performansları eşliğinde eğlendi.

İzmir'de yeni yıl coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler ve DJ performanslarıyla zirveye çıktı. Yılbaşı kutlamaları kapsamında sokaklar rengarenk süslerle ve ışıklarla donatılırken, binlerce kişi konserlerin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. 'İzmir'in yeni yüzyılı başlıyor' programı kapsamında 'DJ bey' ve Suat Ateşdağlı sahne aldı.

Öte yandan yeni yılın huzurla karşılanması adına kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Kent genelinde 5 bin 631 emniyet personeli, bin 45 jandarma, 186 sahil güvenlik ve 3 bin 154 sağlık personeli görev yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda ise vatandaşlar üst aramaları yapılarak alana alındı. Aynı zamanda alanda pandemi tedbirleri kapsamında maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kutlamalara katılan vatandaşlardan Nasrin Derya, 'Kutlamalara ailemle katıldım. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. DJ performansları ile eğlendik. Geçen yıl pandemi nedeniyle evdeydik. Bu yıl meydanlarda olduğumuz için mutluyuz' dedi.

Müzikler eşliğinde eğlenen vatandaşlar, yeni yıldan pandeminin sonlanmasını dilediklerini söyledi. Saat 00.00'o gösterdiğinde geri sayım sonrası 2022 yılına 'merhaba' denilmesinin ardından parogram olaysız bir şekilde sona erdi.