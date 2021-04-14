İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Ekonomi
İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ortaklığıyla yeni bir teknoloji geliştirme merkezi kurulacak.

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ortaklığıyla yeni bir teknoloji geliştirme merkezi kurulacak.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka'daki Ahmet Piriştina Kültür ve Girişimcilik Merkezinde faaliyet gösterecek Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Girişimcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için İzmir Ticaret Odasında düzenlenen törenle imzalar atıldı.

Şehircilik, ulaşım, akıllı yaşam ve yönetişim temalarında hizmet verecek merkez, akademisyenlerin projelerini hayata geçirmek üzere çalışma yürütecek.

Merkeze ilişkin bilgi veren İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, projenin devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve yerel yönetimin paydaşlığında yapılması nedeniyle bir ilki teşkil ettiğini belirtti.

Modern teknolojinin imkanlarını şehre, ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Köse, "Dijital teknoloji, yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik çözümlemeler, akıllı sensörler gibi özellikle akıllı şehirleşmede öne çıkan dijital temalarda çalışmak için bir araya geldik. İzmir ekosistemi değerlendirildiğinde mevcut teknopark yapılarının İzmir'in güney bölgesinde toplandığı ve kuzey bölgesinde böyle bir yapıya ihtiyaç olduğu açıktı. Başarılı öğretim üyelerimizin de çalışmalarıyla önemli projeler bu teknoloji üssünde hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) Genel Müdürü Necip Özbey ise 2017'den bu yana kentin altyapı sorunlarına önemli çözümler ürettiklerini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesinin TÜSİAD iş birliğiyle kurduğu ve Yaşar Üniversitenin desteklediği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin de devreye girme aşamasında olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de yeni teknoloji geliştirme merkezi için imzalar atıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:51:13. #1.16#

title