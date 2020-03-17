İzmir'de yeni önlemler Koronavirüs mücadelesinde Bilim Kurulu yol gösteriyor.

Bir belediye başkanın asli görevinin kenti korumak olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 bin 500 yıllık mirası gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşımak için çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelede, belediye çalışmalarına ışık tutması amacıyla, "Bilim Kurulu" oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında ilk toplantısını yapan Bilim Kurulu'nun, virüsün yayılmasını önlemek adına aldığı bir dizi karar hemen uygulanmak üzere yürürlüğe konuldu. Belediye'de iki kişiyi aşan toplantılar sanal ortamda yapılacak. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Sasalı Doğal Yaşam Parkı dahil bazı tesisler de ziyarete kapatıldı.

Küresel salgına dönüşen koronavirüs ile mücadelede virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana etkin önlemler alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu mücadelenin uzun süreceğinin anlaşılmasının ardından her biri alanlarında uzman bilim insanları ve hekimlerden oluşan "Bilim Kurulu" oluşturdu. Bilim Kurulu'nun ilk toplantısına üst düzey yöneticileriyle katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günleri de bilimin yol gösterici ışığıyla aşacaklarını söyledi. Bilim Kurulu'nun alacağı kararların belediyenin vatandaşın günlük hayatını etkileyen çalışmalarında yönlendirici olacağının altını çizen Başkan Soyer, "Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile göreve hazır. Ancak &cc edil;alışanlarının da sağlığını en azami biçimde koruyan bir bilinç ve kararlılıkta görev yapacağız. Bu süreçte görevleri itibariyle kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakârlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda bu anlamda görev başında bulunan emekçilerimize ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Soyer, koronavirüsle topyekün mücadelenin önemine dikkat çekip, başta Sağlık Bakanlığı ve İzmir Valiliği olmak üzere devletin tüm kurumlarıyla da tam bir işbirliği ve eşgüdüm içinde çalıştıklarını hatırlattı.

Bilim Kurulu'nun değişen durum ve ortaya çıkacak ihtiyaca göre anında değerlendirmeler yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne koronavirüs mücadelesinde destek olacağı açıklandı.

Kaynak: Bültenler