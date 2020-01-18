İzmir'de yeni arama kurtarma yerleşkesi hizmete girdi

18.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:08

İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) tahsis edilen Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi hizmete girdi.

Bozyaka semtinde bin 600 metrekarelik alanda oluşturulan ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Akın Acar'ın adının verildiği yerleşkenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan AKUT Başkanı Recep Şalcı, Ege Bölgesi'nin hem tektonik hareketlilik hem de küresel ısınmayla birlikte çok daha ciddi afetlere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Artık afetlerde arama, kurtarma ekiplerinin gücünden çok "dirençli şehir" kavramının ön plana çıkmaya başladığına işaret eden Şalcı, şöyle konuştu:

"İzmir'in de dirençli şehirler sıralamasında gerçekten katedeceği çok yol var. Bunun için de devlet, yerel idareler ve sivil toplum örgütlerinin beraber çalışması gerekiyor. Burası da buna çok güzel bir örnek. Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkelerinden biri İzmir'e kazandırıldı. Belediyemizin katkısıyla bu yer İzmir'in ve çevresinin hem afet ve acil durumlara hazırlanmasında hem de müdahalesine çok ciddi bir katkı sağlayacaktır."

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da afetlerde arama, kentin afetlere hazırlığı konusunda önemli bir adım attıklarını, burada verilecek eğitimlerle bu konuda seferberlik başlatılmasını istediklerini bildirdi.

Yerleşkeye ismi verilen Şehit Akın Acar'ın annesi Hanife Acar da kendisine böyle bir gurur yaşatıldığı için teşekkür ederek, "Çok duygulandım. Oğlumun adı İzmir'de de yaşayacak. AKUT var hayat var." dedi.

Kaynak: AA