İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı
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İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı

İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında içinde bir grup sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 73 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı
İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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