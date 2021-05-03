İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı yakalandı
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İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı yakalandı

İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 62 sığınmacı ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında içinde bir grup sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Teknede, 62 sığınmacı ile geçişi organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli olduğu belirlendi.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2 zanlı ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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