İzmir'de yelkenli teknede 87 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 87 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 87 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknedeki 87 düzensiz göçmen ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri