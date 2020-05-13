İzmir'de yazlık evlere giren hırsızları geride bıraktıkları yiyecekler yakalattı
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İzmir'de yazlık evlere giren hırsızları geride bıraktıkları yiyecekler yakalattı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yazlık evlere hırsızlık amaçlı giren 6 kişi, evlerde bıraktıkları yiyeceklerden yakalandı.

İzmir'de yazlık evlere giren hırsızları geride bıraktıkları yiyecekler yakalattı
13.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:00

İzmir'in Çeşme ilçesinde yazlık evlere hırsızlık amaçlı giren 6 kişi, evlerde bıraktıkları yiyeceklerden yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yazlık olarak kullanılan evlerde inceleme yapan ekipler, ikametlerde yemek yenip, alkol kullanıldığını tespit etti.

Çevredeki marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin F.D (16) olduğunu tespit etti.

Ekipler şüpheliyi Konak ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

F.D, emniyetteki ifadesinde evlere Ö.A. (18), M.C. (17), F.A. (15), M.E.B. (20) ve M.D. (18) ile girdiklerini itiraf etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 5 şüpheliyi girdikleri evlerden çaldıkları 2 televizyon, 2 bisiklet ve oyun konsolları ile yakaladı.

Çocuk Büro Amirliğine götürülen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.D. ve M.E.B, savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, M.C., F.D., F.A. ve Ö.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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