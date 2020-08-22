İzmir'de yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü serbest bırakıldı İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yavru köpeği ezen minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde yavru köpeği ezerek telef olmasına neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özkan Ç. yönetimindeki minibüs dün Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde önüne yavru köpek çıkmasına rağmen yoluna devam etmiş, minibüsün altına giren köpek, lastiğin altında kalarak can vermişti.

Güvenlik kameralarınca görüntülenen olay sonucu polis ekiplerince gözaltına alınan Özkan Ç, ilk ifadesinde köpeği görmediğini iddia etmişti.

Kaynak: AA