İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı
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İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.

21.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:56
İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı

'in ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.

Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir eğik konumda bulunan Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 6 katlı binayla ilgili ekiplerinin inceleme yaptığı kaydedildi.

Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespitinin ardından tahliye kararı verildiği ve dün itibarıyla tahliye işlemlerinin başladığı vurgulandı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri eşliğinde yürütülen tahliye çalışmasında 18 dairenin boşaltılarak mühürlendiği, kalan 4 dairedeki ailelerin ise "kiralık ev arayışında olduğu" belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı
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