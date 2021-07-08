İzmir'de yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk'ta yaşayan K.K, polisi arayarak annesi Z.K'nin evindeki 4 altın bileziği dışarı çıktığını söyleyerek, dolandırıcılar tarafından yönlendirilmiş olabileceği ihbarında bulundu.

Harekete geçen ekipler, 79 yaşındaki kadını bir bankta otururken buldu.

Z.K, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişilerin telefonla aradığını ve 4 bileziği bozdurmalarını istediğini, bilezik satışından eline geçen 26 bin 500 lirayı da söyledikleri hesaba yatırdığını anlattı.

Banka yetkilileriyle irtibata geçen polis ekipleri, paraya bloke koydurdu.

Hesabın İstanbul'daki bir bankaya ait olduğunu belirleyen ekipler, durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Parayı çekmek için banka şubesine giden zanlı İstanbul'da yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, paranın ise yaşlı kadına iade edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör