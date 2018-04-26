İzmir'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Konak ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Konak ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi 580/1 sokakta yaşayan İbrahim Bakış'tan (64) haber alamayan kardeşi, yaşlı adamın evine gitti.
Bakış'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan kardeşi durumu polise bildirdi.
Eve sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bakış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bakış'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.