İzmir'de yaşayan Niğdeli depremzedenin paylaşımı Başkan Özdemir'i duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de yaşayan Niğdeli depremzedenin paylaşımı Başkan Özdemir'i duygulandırdı

18.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:31
İzmir'de yaşayan Niğdeli depremzedenin paylaşımı Başkan Özdemir'i duygulandırdı

İzmir'de yaşanan depremde evleri yıkılan Niğdeli Nihal Aktay Kılınç yardım paketi için muhtara başvurdu.

İzmir'de yaşanan depremde evleri yıkılan Niğdeli Nihal Aktay Kılınç yardım paketi için muhtara başvurdu. Niğde'den gönderilen yardım paketinin kendisine denk gelmesiyle göz yaşlarına boğulan Nihal Aktay Kılınç sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Nihal Aktay Kılınç mesajında; "Maalesef bizde İzmir'de depremzede olduk evimiz ağır hasarlı olduğundan hiçbir eşyamızı alamadan evimizi terk etmek zorunda kaldık. Ailece hepimiz sağ salim çıktık şükürler olsun. Depremin ardından 17 gün geçtikten sonra çevremizdeki insanların ısrarı üzerine bağlı olduğumuz muhtarlığa gittik. Yardım paketi verdiler bize. Ama beni duygulandıran olay bu paketin tesadüf eseri Niğdem'den kıymetli Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'den gelmiş olmasıydı. 30 ekim deprem gününden itibaren zor günler yaşadık. Ama bu paketin bize denk gelmesi çok duygulandım çok mutlu oldum. Teşekkürler Niğdem" dedi.

Nihal hanımın paylaşımını gören Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Nihal hanımın yazdıkları ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en güzel göstergesi Elhamdülillah. Bir parça huzur, bir parça gurur ve tarif edilemeyecek onca güzel duyguyu yaşadım. Her daim beraberiz, her daim yaraları birlikte saracağız, her daim bir olacağız!" dedi. - NİĞDE

İzmir'de yaşayan Niğdeli depremzedenin paylaşımı Başkan Özdemir'i duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çadır kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran paylaşım
Çadır kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran paylaşım
İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır
İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır
Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedelere destek
Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedelere destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Şener Şen Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Deniz Türüç Lance Stroll Sebastian Vettel
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de yaşayan Niğdeli depremzedenin paylaşımı Başkan Özdemir'i duygulandırdı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:32:31. #1.15#
title