İzmir'de yaşayan Niğdeli depremzedenin paylaşımı Başkan Özdemir'i duygulandırdı

İzmir'de yaşanan depremde evleri yıkılan Niğdeli Nihal Aktay Kılınç yardım paketi için muhtara başvurdu.

İzmir'de yaşanan depremde evleri yıkılan Niğdeli Nihal Aktay Kılınç yardım paketi için muhtara başvurdu. Niğde'den gönderilen yardım paketinin kendisine denk gelmesiyle göz yaşlarına boğulan Nihal Aktay Kılınç sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Nihal Aktay Kılınç mesajında; "Maalesef bizde İzmir'de depremzede olduk evimiz ağır hasarlı olduğundan hiçbir eşyamızı alamadan evimizi terk etmek zorunda kaldık. Ailece hepimiz sağ salim çıktık şükürler olsun. Depremin ardından 17 gün geçtikten sonra çevremizdeki insanların ısrarı üzerine bağlı olduğumuz muhtarlığa gittik. Yardım paketi verdiler bize. Ama beni duygulandıran olay bu paketin tesadüf eseri Niğdem'den kıymetli Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'den gelmiş olmasıydı. 30 ekim deprem gününden itibaren zor günler yaşadık. Ama bu paketin bize denk gelmesi çok duygulandım çok mutlu oldum. Teşekkürler Niğdem" dedi.

Nihal hanımın paylaşımını gören Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Nihal hanımın yazdıkları ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en güzel göstergesi Elhamdülillah. Bir parça huzur, bir parça gurur ve tarif edilemeyecek onca güzel duyguyu yaşadım. Her daim beraberiz, her daim yaraları birlikte saracağız, her daim bir olacağız!" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı