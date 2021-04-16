İzmir'de yaşayan kişi görüntülü telefondan Antalya'daki mezarını gördüğü annesine dua etti

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarına gidemediği annesine, kendisini telefonla görüntülü arayan belediye görevlilerinin yardımıyla dua etti.

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarına gidemediği annesine, kendisini telefonla görüntülü arayan belediye görevlilerinin yardımıyla dua etti.

Annesi Ayşe Kaya'yı 2016'da kaybeden Hanife Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla annesinin ölüm yıl dönümünde Antalya'ya gelemeyince Konyaaltı Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Belediye çalışanları Ayşe Kaya'nın mezarının bulunduğu Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Kaya'nın talebini yerine getirdi.

Ekiplerin görüntülü aradığı Kaya, annesinin mezarını görünce "Hastalık geçse de mezarına bir sarılsam güzel annem." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Annesine dua eden Kaya, "Kovid-19 nedeniyle şehirler arası seyahat yapmak istemedim. 'Evde kal' çağrılarına uyuyorum.Belediye sayesinde annemi ziyaret etmiş oldum. Ölüm yıl dönümünde mezarı başında dua etmiş gibi oldum." dedi.

Kaya, talebinin yerine getirilmesine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin