İzmir'de yaşayan Eskişehirliler Başkan Kurt'u ziyaret etti

İzmir Eskişehirliler Derneği yönetici ve üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

İzmir Eskişehirliler Derneği yönetici ve üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, İzmir Eskişehirliler Derneği yöneticilerinden Cuma Şenkal, Burhan Üçler ve Alpu Koşmat Mahalle Muhtarı Özgür Sarı katıldı.

Güncel siyasetten, ekonomik krize birçok konunun konuşulduğu ziyarette, Şenkal Eskişehir'de görev yapan Belediye Başkanları ile gurur duyduklarını söyledi. Misafirperverliği için Başkan Kurt'a teşekkür eden Şenkal, Başkan Kurt'a başarılar diledi.

İzmir Eskişehirliler Derneği yöneticisi Cuma Şenkal ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Eskişehir ve Eskişehirliler için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı