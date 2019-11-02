İzmir'de yaşayan Denizlililer buluştu

02.11.2019 08:41

İzmir'de yaşayan Denizlili sanatçı Serap Yenici, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikriye Hanım'a, Fikriye Hanım'ın da Atatürk'e yazdığı şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirerek sürpriz yaptı.

İzmir Denizlililer Kültürünü Yaşatma Derneği 2017 yılında Raziye Uysal'ın başkanlığında kuruldu. Yönetim kurulu üyelikleri ise Betül Yücel, Avukat Bilge Solak, Gülsüm Tur ve Efraim Bozkur isimlerinden oluştu. İzmir'de yaşayan Denizlilerin de katkılarıyla Denizli kültürünü anlatmak, tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yola çıkan İzmir Denizlililer Kültürünü Yaşatma Derneği bünyesine sosyal projeleri ile bilinen Bülent Şençiftçi ve Metin Çınar'ın da katılımı yeni bir soluk ve heyecan getirdi.

Sosyal projeler ile İzmir'de adını sıkça duyuran İzmir Denizlililer Kültürünü Yaşatma Derneği, önceki gece Balçova Belediyesi'nin de katkılarıyla tanışma ve dayanışma yemeği düzenledi. İnciraltı'nda Aqua Marin By Maydanoz Catering'deki yemekte çok sayıda hemşehri hasret giderdi.Dernek üyesi modacı Fatma Ünal'ın hazırlayıp sunduğu, Denizli'ye has kumaşlardan dokunan, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetlerden oluşan defile geceye damgasını vurdu.

Gecenin sürprizi ise İzmir'de yaşayan Denizlili sanatçı Serap Yenici'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Fikriye Hanım'a, Fikriye Hanım'ın da Atatürk'e yazdığı şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmesiydi. Sıcak sohbetler eşliğinde devam eden geceye sosyal sorumluluk projeleri kapsamında katılan otuz engelli aile renk kattı.

Kaynak: Bültenler