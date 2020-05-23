İzmir'de yaşayan dede, Manisa'daki torununa itfaiye aracılığıyla sürpriz yaptı İzmir'de yaşayan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle torunu göremeyen Ali Akkuzu, Manisa'daki torununa itfaiye ekipleriyle sürpriz yaptı.

İzmir'de yaşayan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle torunu göremeyen Ali Akkuzu, Manisa'daki torununa itfaiye ekipleriyle sürpriz yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeyi arayan Ali Akkuzu, 3 aydır göremediği torunu Batuhan'ın itfaiyeyi çok sevdiğini ve sürpriz yapılmasını istedi.

Batuhan Atlı'nın evine gelen itfaiye ekipleri, Batuhan'a pasta ve oyuncak itfaiye aracı verdi.

Sürprizi görüntülü telefon aracılığıyla izleyen Ali Akkuzu ile Batuhan'ın babası Sagıp Atlı belediyeye ve itfaiye ekibine hassasiyetleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA