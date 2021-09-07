İzmir'de "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi Çalıştayı" düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının sel bölgesinde güçlü bir performans gösterdiklerine şahit olduklarını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının sel bölgesinde güçlü bir performans gösterdiklerine şahit olduklarını bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının önünü açmak ve daha rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaların yanında, gelen önerilerin de çok kıymetli olduğunu belirtti.

İki gün sürecek çalıştay boyunca elde edilecek verileri Ankara'da değerlendireceklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem dernek mevzuatı açısından hem yardım toplama kanunu açısından hem de çalışma usulleri, dijitalleşme ve gönüllülük gibi konularda katkıları aldıktan sonra Ankara'da ayrı bir değerlendirme yapacağız, ondan sonra bu tekliflerin yasallaşma sürecini ilgili mercilere sunacağız. Emniyetteki bir dernekler masasını alıp bugünlere gelmiş, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü kurmuş ve illerde il müdürlüklerini oluşturmuş bir yapıya kavuştuk."

Ersoy, her geçen gün gönüllü çalışmalarının, sivil toplum kuruluşu çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi idrak eder hale geldiklerini belirterek, "Yaşadığımız ağır felaketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarının, AFAD organizasyonunda birlikte çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gördüysek, bizim boşluklarımızı sivil toplum kuruluşlarımızın ve gönüllü kuruluşlarımızın ne kadar güçlü bir şekilde doldurduğunu da gördük. O anlamda, İzmir'de yaşadığımız depremde de 'iyi ki varlar' dedik." ifadelerini kullandı.

Zor zamanlarda STK'lerin öneminin daha iyi anlaşıldığını, hafta sonu yine sel bölgesinde olduklarını belirten Ersoy, "Orada 11 Ağustos'tan bu yana devam eden çalışmalarda, gönüllülerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, insanlarımızın bu ağır şartlarda ve acılı günlerinde ne kadar güçlü bir performans gösterdiklerine hep beraber şahit olduk ve bundan çok büyük memnuniyet duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her türlü felakete her zaman hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hem bu çalışmalarımızda hem diğer alanlardaki çalışmalarımızda Türkiye'nin demokratikleşmesi, sivilleşmesi daha katılımcı bir demokrasiye sahip olması noktasında vereceğiniz desteklere, Türkiye'nin özellikle uluslararası alanda yaptığı operasyonlarda, şefkat eli olarak dünyanın bütün darda kalmış insanlarına bütün mazlumlarına ulaşmasında çok büyük katkıları olan bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün uluslararası alanda marka olmuş, güçlü şekilde ülkemizi temsil eden, Afrika'nın susuz bir köşesinde bir Türk bayrağı altında çeşme kurmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarımız var. Savaşlardan bunalmış, barınacak yeri, yiyecek aşı kalmamış insanlara, hayatımız boyunca hiç tanımadığımız, bir kere daha karşılaşmayacağımız insanlara yardım etmek amacıyla hareket eden, Haiti'den Şili'ye kadar yaşanan ağır felaketlerde, onların yanında olmak isteyen, tam da 'insanlık nedir, nasıl olmalıdır?' sorularının en ağır şekilde sorulduğu ortamda, bizim sivil toplum kuruluşlarımızın orada var olması, insanlık adına göğsümüzü kabartıyor."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen de çalıştayda bir konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör