İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı

25.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:30
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı

İZMİR'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla alışveriş merkezlerindeki ortak alanlarda bulunan masa ve sandalyeler kaldırıldı.

İZMİR'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla alışveriş merkezlerindeki ortak alanlarda bulunan masa ve sandalyeler kaldırıldı. Getirilen yasakların ardından AVM'lerin boşaldığı görüldü.

İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, alışveriş merkezlerindeki ortak alanlarda bulunan masa ve sandalyeler kaldırıldı. Ayrıca, kentteki sahil kesiminde piknik yapmak da yasaklandı. Balçova ilçesindeki bir AVM'nin yemek bölümündeki masa ve sandalyelerin kaldırıldığı görülürken, vatandaşların yemeklerini bahçe kısmında yedikleri görüldü. Bazı kişiler de, yemeklerini alıp, evlerine götürdü. Sağlık çalışanı Gülşah Sarıkaya, "Yemeğimi aldım, evime gidiyorum. Kendim de bir sağlık çalışanıyım. Böyle şeylere, hele ki bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Yemek alanında hiç kimse yok, aslında çok güzel. Normalde çok kalabalık olur burası ama şu an kimse yok. Rica ile de oturamıyorsunuz. İnsan aslında biraz tuhaf oluyor ve özlem duyuyor. İçeriye girip baktığım zaman normalde cıvıl cıvıl olan yerde şu an kimse yok. İnsanları bazen engelleyemiyorsunuz. Dışarıda yemek yiyenler var, onlar da kendilerince öyle bir çözüm yolu üretmişler" dedi.

VATANDAŞLAR YASAKLARI DESTEKLİYOR

Kent ormanında vakit geçiren vatandaşlardan Ahmet Yapıcıoğlu, "Ben çok iyi olacağını düşünüyorum bu kuralların. İnsanlar birbirlerini korumak için yapmaları gereken ne varsa yapmalıdır. Buraya gelen insanların hepsi, piknik gibi akşam yemek yemek gibi, kalabalık olarak yapılacak aktiviteleri yapmak için buraya geliyor. Burası normalde çok kalabalık oluyor. Buraya devamlı geliyoruz. Şu anki durumu gayet iyi ve bu yasakların getirilmesi harika" dedi. Funda Palabıyık ise, "Yasakların gelmesi gerçekten güzel bir şey. Geçen hafta buraya yürüyüş için geldiğimizde gördük ki iğne atsanız yere düşmeyecek bir hal var. Pandemide evlerden çıkmıyoruz ama bazılarında hiç korku yok. Gelsin yasaklar. Sigara yasağı da gelsin, piknik yasağı da gelsin. Çünkü herkes potansiyel taşıyıcı, hepimiz etkileniyoruz. Herkes ona göre davransın" diye konuştu. Fatoş Yapıcıoğlu, "Yasakların gelmesi müthiş. Herkesin uymasını istiyoruz. Normalde evden dışarı çıkmıyoruz, bugün sadece buraya hava almaya geldik" dedi.


İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı
İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da yasak başladı sokaklar boşaldı
Şanlıurfa'da yasak başladı sokaklar boşaldı
Antalya?da sokaklar 4 dakikada boşaldı
Antalya?da sokaklar 4 dakikada boşaldı
Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Ersun Yanal Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de, yasakların ardından AVM'ler boşaldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 11:30:36. #1.14#
title