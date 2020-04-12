İzmir'de yasağa uymayan 748 kişiye işlem yapıldı İzmir'de, sokağa çıkma yasağına uymayan 748 kişiye toplamda 1 milyon 300 bin lira para cezası uygulandı.

İzmir'de, sokağa çıkma yasağına uymayan 748 kişiye toplamda 1 milyon 300 bin lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağı kararına İzmir'de büyük oranda uyulduğu ifade eden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilk gününde kent merkezi ve dış ilçelerde yapılan kontrollerde 10 kişiye idari işlem ve 738 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi. Toplamda 748 kişiye 1 milyon 300 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz bu mücadelede halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek, vatandaşların evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi. - İZMİR

Kaynak: İHA