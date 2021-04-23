İzmir'de yasa dışı yöntemle avcılık yapan balıkçılara ceza uygulandı
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İzmir'de yasa dışı yöntemle avcılık yapan balıkçılara ceza uygulandı

İzmir'de yasa dışı yöntemle avcılık yapan balıkçılara ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir Körfezi'nde "şebeke" olarak tabir edilen teknelerle yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen balıkçılara para cezası uygulandı.

İzmir Körfezi'nde "şebeke" olarak tabir edilen teknelerle yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen balıkçılara para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Güzelbahçe Yeni Limanı'nda bağlı bulunan teknelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde 12 metrenin altındaki teknelerde bulunmaması gereken vinç, çelik halat, bom direği, matafora ve benzeri ekipmanlarla donatılan ve dip sürütme ağı ile avcılık yaptığı belirlenen "şebeke" tabir edilen balıkçı tekneleri bulunduğu görüldü.

Teknelerin sahiplerine idari para cezası uygulanırken, teknelerde bulunan ters U şeklindeki dikmelere el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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