Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA
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Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'de, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı ateşli silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen salı günü, İzmir ve Konya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. 33 ev ve 5 işyerinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 23 tabanca, 1019 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve tabanca imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpası ele geçirildi. 29 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturmada 17 kişi yakalandı. Diğer zanlıların arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA
Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA
Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA
Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA
Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA
Son dakika haber: İZMİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE 11 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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