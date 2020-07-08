İzmir'de yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu operasyonu
08.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:13

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Dikili ve Menemen ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Dikili ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün icra edilen operasyon ve arama tarama faaliyetlerinde M.A. isimli şahsın hayvan ağılı ve çevresinde, ormanlık alanda bakımları yapılmış boyları 100 cm ile 200 cm arasında değişen 220 kök kenevir bitkisi; uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edilen D.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 34 gr marihuana, 4 gr esrar, bir adet uyuşturucu madde öğüten demir aparat ve uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. İlgili cumhuriyet savcılarına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanılırken, gözaltına alınan M.A. ve D.K. isimli şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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