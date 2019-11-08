İzmir'de yasa dışı geçiş için tekne çalan Suriyeli tutuklandı

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tekne hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan Suriyeli bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi Sakız Ağacı mevkisi kıyılarında kayalıklarda terkedilmiş sürat teknesinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu teknenin F.Y adına kayıtlı olduğunu ve Gümüldür'de bir iskeleden çalındığını tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı Suriye uyruklu Jwan Muhammed'in ifadesinde yasa dışı geçiş için akrabalarıyla birlikte çaldıkları tekneyi çalıştıramamaları üzerine sahilde bıraktıklarını söylediği öğrenildi.

Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA