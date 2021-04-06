İzmir'de yasa dışı geçiş için konteynerlerde bekletilen 100'e yakın sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de yasa dışı geçiş için konteynerlerde bekletilen 100'e yakın sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de yasa dışı geçiş için konteynerlerde bekletilen 100'e yakın sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir fabrikanın deposunda, ihracat için hazırlanan 3 konteynerde aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın sığınmacı bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir fabrikanın deposunda, ihracat için hazırlanan 3 konteynerde aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın sığınmacı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir fabrikada bulunan konteynerlerin yasa dışı geçiş için kullanılacağı bilgisi üzerine tesise operasyon düzenledi.

Depoda bulunan konteynerleri açan ekipler, 3 konteynerde gıda kolilerinin arkasına saklanmış 100'e yabancı uyrukluyu buldu.

En az 1 gündür konteynerde bekletildikleri belirlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların havasız kaldığı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konteynerlerin İtalya'ya gönderilmek üzere hazırlandığı, İzmir Limanı'ndan konteyner gemilerine sevk edilmesi için bekletildiği belirlendi.

Sığınmacıların uyruk ve kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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