İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 51 düzensiz göçmen yelkenli yatta yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu yurt dışına yasa dışı yollardan düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alaçatı açıklarında yabancı bayraklı yelkenli yata operasyon düzenlendi.

Yattaki 51 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla iki Ukraynalı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz