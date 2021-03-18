Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 204 sığınmacı kurtarıldı
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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 204 sığınmacı kurtarıldı

18.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:12

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 204 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 204 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkisinde yardım talep eden yabancı uyrukluların bulunduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile koordineli olarak icra edilen arama faaliyeti sonucunda arazide bulunan 204 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların adli işlemleri devam ediyor.

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 204 sığınmacı kurtarıldı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 204 sığınmacı kurtarıldı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 204 sığınmacı kurtarıldı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 204 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:13:07. #1.15#
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