İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 152 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 152 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 152 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen 2 kamyondaki 152 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen 2 kamyondaki 152 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde dün yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmak üzere kamyon içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı çalışma sonucu 2 kamyonda 138 Afganistan, 10 Suriye ve 4 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kamyonlara el konuldu.

Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, Güncel, Haberler

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