İzmir'de yasa dışı ağlara geçit yok
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İzmir'de yasa dışı ağlara geçit yok

04.02.2021 19:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:02
İzmir'de yasa dışı ağlara geçit yok

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan limanlarına düzenlenen operasyonda, 24 trol ağı ve kapısına el konuldu.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan limanlarına düzenlenen operasyonda, 24 trol ağı ve kapısına el konuldu.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ile trol ağlarının ve donanımlarının bulundurulması yasak olan Güzelbahçe'deki limanlara operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda, 24 trol ağı ve kapısına el kondu.


İzmir'de yasa dışı ağlara geçit yok
İzmir'de yasa dışı ağlara geçit yok
İzmir'de yasa dışı ağlara geçit yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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