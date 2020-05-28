İzmir'de yarın 889 yerde cuma namazı kılınacak Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camiler, cuma namazı ile ibadete açılıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camiler, cuma namazı ile ibadete açılıyor. Bin 800'den fazla cami olan İzmir'de, yarın 889 alanda cuma namazı kılınacağı açıklandı. Çoğu cami bahçesi olan alanların dışında, bazı mahallelerde pazar yeri, okul bahçesi ve meydanlarda da cuma namazı eda edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler yarın açılıyor. İzmir'de de yarın 889 camide belirlenen kurallara uygun şekilde, cemaat cuma namazını kılabilecek. Cemaatin camiler ile kavuşacağı cuma günü öncesi camilerde belediyeler, ilçelerindeki camileri dezenfekte ederek çalışmaları tamamladı. Önceden belirlenen ve önlemler alınan camilerde yarın bekleniyor.

İzmir'de 889 camide cuma namazı kılınacak

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı hangi şehirde hangi camilerde cuma namazı kılınacağının listesini de resmi web sitesinden yayımladı. Bu rapora göre İzmir'de 30 ilçede toplam 889 camide belirlenen kurallara uygun şekilde cuma namazı kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallar, ezanların ardından cami hoparlörlerinden anons edildi.

Camilerde alınacak önlemler

Camilerde alınacak önlemler ise şu şekilde sıralandı: Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek. Şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak. Maskesiz camiye girilmeyecek, herkes kendi seccadesini getirip götürecek. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak, namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak. Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak camide kılınmayacak, öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Öğlen, ikindi cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekecek. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA