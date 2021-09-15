İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki - Haberler
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İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki

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- İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi" kapsamında düzenlediği gala gecesinde sahne alan yarı çıplak bir semazenin, ney ve oyun havası eşliğinde dans etmesi, siyasilerden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük...

- İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi" kapsamında düzenlediği gala gecesinde sahne alan yarı çıplak bir semazenin, ney ve oyun havası eşliğinde dans etmesi, siyasilerden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra partinin önemli isimleri bu galada bir araya geldi.

Gecede konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, insanlığın yeni bir dönemeçte olduğunu ve yeni bir kültürel temele ihtiyaç olduğunu iddia ederek, "Bu nedenle, cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Bu zirvede tarifini yaptığımız ve resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: 'Döngüsel Kültür'. Döngüsel kültür, kültürün dört ana bileşenini birbirine bağlıyor. Doğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. Birbirimizle uyum. ve son olarak, değişimle uyum" dedi.

İlk tepki İzmir AK Parti'den geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki; İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da yine sosyal medya hesabından, "Yok artık. CHP'nin Mesnevi programı! İzmir sizin marjinalliğinizin deneme tahtası değil! Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız. Bu savaşı kazanamayacaksınız!" paylaşımında bulundu.

Yarı çıplak semazenin dans görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki çekerken, görüntüler "rezillik" olarak değerlendirildi.

İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki

İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki

İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki

İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki
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Haber: İzmir'de yarı çıplak dans eden semazene tepki - Haberler
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