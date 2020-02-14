İzmir'de yardım isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı
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İzmir'de yardım isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, ekiplerden yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

14.02.2020 00:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:44
İzmir'de yardım isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı

'in ilçesinde, ekiplerden yardım isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce lastik botta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 Somali ve 4 Afrika uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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